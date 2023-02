Ohne den gesperrten Joshua Kimmich waren die Bayern vor 75.000 Zuschauer*innen offensiv ausgerichtet. Gnabry und Joao Cancelo agierten über die Außenbahnen. Von Beginn an erzeugten die Münchner so Druck. Leroy Sane hatte nach vier Minuten die erste große Chance, war aber zu zögerlich. Eric Maxim Choupo-Moting traf per Kopf nur das Außennetz (16.). Ansonsten war es für die zu zaghaften Bayern nicht leicht, in der dicht gestaffelten VfL-Abwehr eine Lücke zu finden. Möglichkeiten gab es dennoch, die aber wenig zwingend waren. Erst ein schwerer Patzer des VfL begünstigte die Münchner. Saidy Janko wollte den Ball nach einem Befreiungsschlag von Gnabry per Kopf zu Torwart Manuel Riemann passen – der Versuch geriet jedoch zu kurz. Auch Riemann war nicht entschlossen genug. Müller spritzte dazwischen und schob ins leere Tor ein (41.).