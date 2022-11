Der FC Bayern München hat einen 6:1-Kantersieg gegen Werder Bremen gefeiert. Nach einem frühen Tor von Jamal Musiala gelang Anthony Jung für Bremen zunächst der direkte Ausgleich. Dann aber stellte ein Doppelpack von Serge Gnabry und ein Treffer von Leon Goretzka die 4:1-Halbzeitführung her. In der ersten Halbzeit vergab zudem Eric Choupo-Moting vom Elfmeterpunkt und verpasste im achten Spiel in Folge zu treffen. In der Schlussphase erzielte Gnabry sein drittes Tor an diesem Abend und Mathys Tel stellte mit einem sehenswerten Treffer den deutlichen Endstand her.