Den Elan vom Kurz-Trainingslager in Portugal auf den Platz in Bremen bringen – das hat sich der FC Bayern vorgenommen, davon war aber nichts zu sehen. Die Münchner taten sich gegen eine hochmotivierte Werderaner sichtlich schwer. So scheiterte Jens Stage freistehend an Manuel Neuer (9.), kurz darauf musste Dayot Upamecano in höchster Not vor Nick Woltemade klären (11.).