In Hälfte zwei drängte St. Pauli vehement auf den Führungstreffer und gewann immer wieder in aussichtsreichen Positionen den Ball. In den entscheidenden Momenten fehlte es aber meist an Präzision und Ruhe. Eggestein verpasste eine Großchance per Kopf in der 77. Minute. In der Schlussphase wurde die Partie zeitweise unterbrochen, weil es im Gästeblock zu Tumulten gekommen war. Nach der Unterbrechung ging bei beiden Teams nur noch wenig – Torraumszenen waren kaum zu sehen. So endete das Spitzenspiel ohne Tore.