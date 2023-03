Schalke feiert Punkt gegen BVB wie einen Sieg

Der BVB schien das Spiel nun fest im Griff zu haben, doch etwas überraschend kamen die Schalker direkt nach der Pause zum Ausgleich durch Marius Bülter nach Hereingabe von Michael Frey. Guerreiro brachte den BVB in der 60. Minute wieder in Führung: Emre Can spielte den Portugiesen kurz vor dem Strafraum an, der nutzte die Möglichkeit und schoss den Ball rechts oben in den Winkel. Doch abermals schlugen die Schalker durch den elf Minuten vorher eingewechselten Karaman zurück. Nach einer Flanke von Bülter köpfte Kenan Karaman den Ball präzise ins linke Eck. Der BVB hatte zwar noch Chancen zur erneuten Führung, doch die Schalker warfen alles rein und verteidigten den Punkt.