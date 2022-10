Vor 60.000 Zuschauer*innen ging der FC Augsburg in der 10. Minute in Führung: Andre Hahn flankte den Ball von der rechten Seite auf Ermedin Demirovic. Dessen Schuss landete im langen Eck. Die Schalker kamen erst in der 16. Minute zu ihrer ersten Chance. Doch Dominick Drexler, der plötzlich allein vor dem Tor stand, schoss den Ball deutlich über das Tor. Demirovic bekam in der 21. Minute einen Pass von Mergim Berisha in den Rücken der Abwehr. Demirovic nutzte auch seine zweite Chance mit einem Schuss ins rechte Eck. In der 33. Minute legte Drexler den Ball auf Terodde, der mit einem Schlenzer unter die Latte zum 1:2 traf.