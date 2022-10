Schalker Talfahrt hält auch gegen Freiburg an

Nach der Pause drängten die Gäste auf das 2:0. Schalke hatte zunächst mehrmals Glück, dass der Ball nicht im Tor landete. Dann brachte Trainer Thomas Reis Simon Terodde für Sebastian Polter – doch das Tor fiel für Freiburg. Nach einem Foul von Calhanoglu an Woo-Yeong Jeong ließ Schiedsrichter Christian Dingert zunächst weiterlaufen, auf Intervention des Kölner Kellers entschied er aber doch auch Elfmeter (61.). Erst in der Schlussphase zeigte Schalke mehr Spielfreude und kam zu guten Chancen. Dennoch unterlagen die Königsblauen gegen den SC Freiburg. Noch nie standen die Freiburger in ihrer Bundesliga-Geschichte nach zwölf Spieltagen so gut da. Die Königsblauen bleiben nach der siebten Pflichtspielpleite in Folge als Tabellenletzter in allerhöchster Abstiegsnot.