Bremen reiste nach dem 4:2-Sieg in Berlin am vergangenen Wochenende mit Selbstvertrauen ins Ruhrgebiet. So machten die Gäste von Beginn an Druck und hatten durch Leonardo Bittencourt früh die erste Chance der Partie (6.). Die Gastgeber fanden danach zwar besser ins Spiel, doch es fehlte an Genauigkeit und Zug zum Tor.