Hoffenheim verschärft Schalker Krise

Es waren keine zehn Minuten vergangen, da vergab die TSG Hoffenheim gleich zwei Großchancen, um in Führung zu gehen: Georginio Rutter brachte den Ball von rechts per Flanke an den zweiten Pfosten, wo Angeliño das Spielgerät weiter nach innen leitete. Dort konnte Christoph Baumgartner allerdings den Ball nicht entscheidend kontrollieren und wurde in der Aktion auch von Schalkes Leo Greiml am Schienbein getroffen. Währenddessen wurde Rutters Abschlussversuch geblockt und 04-Keeper Alexander Schwolow parierte Grischa Prömels Nachschuss (7. Minute).