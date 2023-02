Schalke ringt den VfB Stuttgart nieder

Für Schalke 04 ging es nach zuletzt vier torlosen Remis in Folge darum, ein Lebenszeichen im Abstiegskampf zu setzen. Diesen Siegeswillen zeigte die Mannschaft von Thomas Reis von Beginn an. Schalkes Keeper Ralf Fährmann schlug einen langen Ball nach vorne, der von Henning Matriciani in den Lauf von Michael Frey verlängerte wurde. Der 28-jährige Schweizer zog das auf der linken Seite das Tempo an und flankte nahe der Grundlinie präzise in den Strafraum. Dort stieg Dominick Drexler im genau richtigen Moment nach oben und nickte zur frühen 1:0-Führung für die Königsblauen ein (10.).