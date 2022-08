Späte Ekstase auf Schalke gegen Gladbach

Der FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach haben sich am 2. Spieltag der Bundesliga mit einem 2:2-Remis getrennt. Rodrigo Zalazar brachte Schalke in Führung. Dann drehte Gladbach in der zweiten Hälfte innerhalb von sechs Minuten mit Toren von Jonas Hofmann und Marcus Thuram die Partie. In der Nachspielzeit rettete Marius Bülter den Königsblauen per Elfmeter einen Punkt.