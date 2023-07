Die Gastgeber hatten in den ersten 20 Minuten einige Chancen nach Ecke, kamen aber gegen den kopfstarken Abwehrspieler Toni Leistner und Marc-Oliver Kempf nicht an. Auch die Hertha konnte in der ersten Halbzeit den Ball nicht im Tor unterbringen, die Konter waren erfolglos. Zudem musste Trainer Pal Dardai nach der Verletzung von Marten Winkler (30.) früh umstellen, für ihn wechselte er Palko Dardai, einen seiner drei Söhne, ein. Weil Marton Dardai von Beginn an auflief und Bence Dardai ebenfalls in der Schlussphase ins Spiel kam, wirkten letztlich alle Dardai-Brüder gleichzeitig mit - ein Novum im deutschen Bundesligafußball.