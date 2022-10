Der 1. FSV Mainz 05 hat gegen den 1. FC Köln 5:0 gewonnen. Bereits in der 11. Minute schoss Ingvartsen per Foulelfmeter die Mainzer in Führung. Spielentscheidend war der Platzverweis von Kilian in der 28. Minute. In Überzahl spielte der FSV Mainz souverän und blieb eiskalt vor dem Tor. Kohr (35.), Stach (40.), Aaron (73.) und Onisiwo (83.) sorgten mit den weiteren Toren für den ersten Heimsieg der Saison.