Schalke feiert Last-Minute-Party in Mainz

Etwas effektiver machten es die Schalker wenig später auf der Gegenseite. Nach einem Ballverlust der Gastgeber an der Mittellinie setzten die Gäste blitzschnell Marius Bülter in Szene, der sich im Eins-gegen-Eins durchsetze und auch dem Mainzer Schlussmann keine Chance ließ. So ging der FC Schalke mit der ersten Chance des Spiels in Führung (26.). Die Führung der Gäste zeigte beim FSV Mainz Wirkung. Die Gastgeber taten sich zunehmend schwer und brachten sich durch technische Fehler immer wieder in Bedrängnis.