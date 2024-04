Der Gastgeber machte von Beginn an Druck und hätte durch Jonathan Burkardt (5.) früh in Führung gehen können. Der Stürmer scheiterte jedoch frei vor dem Tor an Darmstadts Schlussmann Marcel Schuhen, der den Ball mit einer starken Parade noch um den Pfosten lenkte. Fast im Gegenzug wurde es bei einem Gäste-Konter auf der Gegenseite das erste Mal gefährlich. Braydon Manu bediente Mathias Honsak (6.), doch FSV-Torwart Robin Zentner war einen Schritt schneller am Ball und rettete außerhalb des Strafraums in höchster Not.