Mainz verlängert Hoffenheims freien Fall

Die so glänzend ins Jahr gestarteten Mainzer legten in der ersten Halbzeit vor 28.100 Zuschauer*innen im heimischen Stadion zunächst eine schöpferische Pause ein und taten sich im Spielaufbau anfangs sehr schwer. Erst in der 24. Minute hatten die Gastgeber gleich eine doppelte Chance zur Führung, doch die Schüsse im gegnerischen Strafraum von Leandro Barreiro und Ludovic Ajorque wurden abgeblockt. Im zweiten Versuch hatte Barreiro in seinem 100. Bundesligaspiel in der 33. Minute mehr Glück: Einen Schuss von Stefan Bell konnte TSG-Torwart Oliver Baumann nur nach vorne in Richtung des Luxemburgers abwehren, der den Ball volley an den Innenpfosten schoss, von dort prallte er ins Tor. Kurz vor dem Pausenpfiff hätte Barreiro beinahe nachgelegt, doch an eine scharfe Hereingabe von Ajorque reichte er mit dem Fuß nicht ganz heran.