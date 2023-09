Dank eines Dreierpacks von Stürmer Serhou Guirassy hat der VfB Stuttgart den FSV Mainz 05 am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 3:1 besiegt und hält den Anschluss an die Topteams der Liga. Guirassy brachte die Schwaben in Durchgang zwei zunächst in Führung (70.), ehe Leandro Barreiro für Mainz ausgleichen konnte (70.). Mit einem Doppelpack in der Schlussphase sicherte Guirassy dem VfB den verdienten Auswärtssieg (84./90.+7).