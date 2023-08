HSV fertigt desaströse Hertha ab

Am dritten Spieltag der zweiten Liga hat der Hamburger SV mit 3:0 gegen Hertha BSC gewonnen. In der ersten Halbzeit brachte Bakery Jatta (38. Minute) die Gastgeber gegen in Führung. In der Nachspielzeit vor der Pause erhöhte Laszlo Benes (45.+4) mit einem verwandelten Handelfmeter. In der zweiten Hälfte sorgte Robert Glatzel (82.) mit dem dritten Treffer für den Endstand.