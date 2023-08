In der 34. Minute scheiterten erst Ludovit Reis und dann Robert Glatzel an 96-Torwart Ron-Robert Zieler. Zwei Minuten später köpfte Ransford-Yeboah Königsdörffer aus kurzer Distanz am Tor vorbei. Aber auch die lange Zeit überzeugenden Gastgeber hätten in Führung gehen können, als Nicolo Tresoldi per Hacke abschloss und HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes den Ball an die Latte lenkte (40.).