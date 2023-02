Borussia Mönchengladbach gastierte in Berlin bei Hertha BSC und erwischte am Sonntagnachmittag des 20. Spieltages den besseren Start. Nach einer Ecke von Luca Netz bekam Filip Uremovic den Ball nicht geklärt und weil Suat Serdar ohne Foulspiel zu Fall kam, konnte Nico Elvedi mit viel Platz zur 1:0-Führung für Gladbach einnicken (17. Minute). Die Hauptstädter von diesem frühen Rückstand verunsichert, hätten beinahe prompt das nächste Gegentor kassiert. Jonas Hofmann setzte sich gegen Herthas Keeper Oliver Christensen durch, schaffte es aber nicht den Ball im leeren Tor unterzubringen, weil Marc-Oliver Kempf in letzter Sekunde rettete. Nachdem Angriff zeigte der Linienrichter aber auch auf Abseitsstellung des Gladbachers an. Die Gäste versuchten das Spiel über den Ballbesitz zu kontrollieren. Doch ein Zusammenspiel von Tolga Cigerci und Marco Richter brachte Jessic Ngankam so in Position, dass der 22-Jährige nur noch den Fuß hinhalten musste und zum 1:1-Ausgleich einschob. Dessen erstes Saison-Tor markierte den Pausenstand.