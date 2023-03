Traumtor und VAR-Ärger bei Hertha gegen Mainz

Mit einem 1:1 gegen den FSV Mainz 05 hat Hertha BSC den dritten Heimsieg in Serie verpasst und steckt weiter tief im Abstiegskampf. Mit dem Unentschieden beendeten die Berliner am Samstag die Erfolgssträhne der Mainzer, die zuletzt in der Bundesliga viermal gewinnen konnten. In der 18. Minute brachte Jessic Ngankam die Berliner in Führung, der Ausgleich für die Gäste gelang Ludovic Ajorque (57.).