Leipzig schüttelt Frankfurt ab

Insbesondere in der ersten Hälfte zeigte das Team von Marco Rose eine überzeugende Leistung. Vor 47.069 Zuschauer*innen in der ausverkauften Red Bull Arena brachte Timo Werner (6. Minute) die Sachsen gegen den Europa-League-Gewinner frühzeitig mit einem Stolpertor in Führung. In der 23. Minute hätte Werner aus 13 Metern nachlegen können, doch Hrvoje Smolcic schmiss sich förmlich in den Schuss.