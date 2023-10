Nach der Pause konnte RB ihren ersten Torschuss verzeichnen. Nach einem Ballverlust von Gwinn kam Sandra Starke zum Abschluss, ihr Schlenzer ging jedoch am Tor vorbei (46.). Auf der Gegenseite traf Damnjanovic nach einer Flanke von Gwinn per Kopf nur die Latte (50.). Zehn Minuten später verpasste Schüller nur knapp das 4:0 (60.). Trotzdem machte RB Leipzig nach dem Seitenwechsel einen stabileren Eindruck und ließ deutlich weniger Torchancen der Münchnerinnen zu. In der Schlussphase legte sich Klara Bühl den Ball etwas zu weit vor und vergab so eine größere Torchance (88.). Der Ehrentreffer blieb den Leipzigerinnen verwehrt, als Lydia Andrade den Ball knapp am rechten Pfosten vorbeisetzte (90.+1). Somit blieb es bei einem souveränen 3:0-Erfolg für den FC Bayern.