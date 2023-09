RB Leipzig hat mit einem deutlichen 3:0 gegen den FC Augsburg am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga den dritten Sieg in Serie eingefahren. Yougster Xavi Simons brachte die Bullen früh in Führung (6.). Noch in der ersten halben Stunde erhöhten Lois Openda (11.) und David Raum (27.) auf 3:0. Trotz Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit kamen die Gäste nicht mehr zurück ins Spiel.