47.069 Zuschauer*innen sahen, wie Sommer nach knapp 40 Sekunden nach einem Leipziger Fehlpass in die Spitze den ersten Ballkontakt im FCB-Trikot hatte. In den Folgeminuten suchten die Münchener den Weg nach vorne, die Leipziger fingen mit der Verteidigung etwa ab der Mittellinie an. Wenn der FC Bayern die Kugel schnell laufen ließ, wurde es für Leipzigs Defensive gefährlich. So wie in der achten Minute, als Serge Gnabry den Pfosten traf.