Leipzig schlägt Hertha BSC knapp

Die Partie vor 47.069 Zuschauer*innen war gerade erst angepfiffen, da nahm Marco Richter aus der Ferne den direkten Abschluss und zwang Leipzigs Torwart Janis Blaswich auch sofort zu einer ersten starken Parade (2. Minute). Diesen Anfangsmut konnte Hertha BSC allerdings nicht beibehalten und so übernahm RB Leipzig immer weiter die Spielkontrolle. Es waren gute 20 Minuten gespielt, als BSC-Keeper Oliver Christensen nach einen Linksschuss von Christopher Nkunku mit den Füßen parierte (23.). Doch nach dem nächsten RB-Angriff klingelte es dann aber im Tor der Herthaner: Nach einem Berliner Ballverlust schaltete Leipzig blitzschnell um. André Silva steckte per Steilpass den Ball nach rechts in den Strafraum zu Dominik Szoboszlai, der weiter auf den am Fünfmeterraum einlaufenden Emil Forsberg querlegte. Der Schwede brachte aus nächster Nähe mit dem rechten Knie den Ball über die Torlinie und Leipzig lag 1:0 in Führung (25.).