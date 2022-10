Leipzig lässt Bochum keine Chance

Vor 44.403 Zuschauer*innen rissen die Hausherren die Partie direkt an sich und setzten früh das erste Ausrufezeichen: Nach einem feinen Zuspiel von André Silva war Werner frei durch, scheiterte aber am Außenpfosten (7.). Leipzig sorgte in der Folge für viel Torgefahr und ging in der 15. Minute schließlich in Führung: Nach einem Ballverlust von Anthony Losilla und einer missglückten Klärungsaktion von Cristian Gamboa sprang die Kugel von Marcel Halstenberg in den Lauf von Werner, der diesmal den Ball aus kurzer Distanz an VfL-Keeper Manuel Riemann vorbei ins Tor beförderte (15.).