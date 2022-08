War der VfL Wolfsburg in Halbzeit eins ohne Offensivgefahr gewesen, spielten die Gäste zu Beginn der zweiten Hälfte in Richtung Leipziger Tor. Der zur Halbzeit eingewechselte Omar Marmoush zwang Leipzigs Torwart Janis Blaswich direkt zu einer Parade (50.). Aber es fehlte an der Präzision im Abschluss, so wie auch Max Kruse, der den Ball nach einer Flanke halblinks im Sechzehner nur ans Außennetz brachte (58.). Auch in der Schlussphase scheiterte Kruse an der eigenen Konsequenz im Abschluss, als dessen Schuss aus zehn Metern knapp rechts am Tor vorbeiging (84.). Doch in der Schlussminute erzielte Nkunku nach Hereingabe von Timo Werner, wobei der Ball durch die Beine von Wolfsburg Paulo Otávios Beine ging, mit seinem Doppelpack zum 2:0 für Leipzig die Entscheidung (90.).