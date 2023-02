Remis zwischen Freiburg und Leverkusen

Die ganz großen Chancen gab es vor 34.000 Zuschauer*innen in der ersten halben Stunde nicht. Doch dann schlug Grifo in der 29. Minute zu: Einen Freistoß aus 25 Metern schlenzte der italienische Nationalspieler sehenswert über die Mauer an den rechten Innenpfosten, von da sprang der Ball an Bayer-Keeper Lukas Hradecky vorbei ins Tor. Für Freiburgs Topscorer war es der zwölfte Saisontreffer - und für den SC schon das 16. Tor nach einem ruhenden Ball in dieser Spielzeit.