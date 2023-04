De-Ligt-Hammer zum Bayern-Sieg in Freiburg

Zu Beginn des zweiten Durchgangs passierte zunächst nicht viel – bis Matthijs de Ligt die Münchner mit einem Distanz-Schuss in Führung brachte (51.). Kurze Zeit später scheiterten die Bayern mit Sadio Mané (57.) und Leroy Sané (60.) zweimal vor dem freiburger Tor. In der Nachspielzeit hatte Serge Gnabry noch zweimal für die Bayern ein Tor auf dem Fuß, einmal kam Mark Flekken dazwischen (90.+2), das andere Mal ging der Ball aus 16 Metern Entfernung an den Pfosten. Mit dem 1:0-Sieg sind die Rekordmeister, die sich erst am vergangenen Wochenende die Tabellenführung zurück erkämpft hatten, weiter auf Kurs in der Liga. Der Triple-Traum ist zwar ausgeträumt, doch zwei Trophäen sind noch möglich.