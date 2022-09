Freiburg - Gladbach: Keeper halten die Null

In der Schlussphase des ersten Durchgangs schlug Freiburgs Innenverteidiger Philipp Lienhart im gegnerischen Sechzehner kurz vor dem Kasten noch am Ball vorbei (36.), weswegen es torlos in die Kabinen ging. In der zweiten Hälfte überließen die Freiburger den Gladbachern mehr den Ball. Weiterhin fehlte es im letzten Drittel bei beiden Teams jedoch an richtigen Entscheidungen, Großchancen gab es lange nicht zu sehen.