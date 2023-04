Auch zu Beginn der zweiten Hälfte setzte Freiburg vor 34.700 Zuschauer*innen sein Spiel fort, wie es das Team von Christian Streich in der ersten Halbzeit beendet hatte: Eigentlich wollte Jere Uronen gegen Gregoritsch klären, legte den Ball dabei aber unfreiwillig für Lucas Höler auf, der blitzschnell reagierte und per Flachschuss zum 3:0 einschob (52.). In der Schlussphase verlängerte Röhl per Hacke den Eckball von Günter an den zweiten Pfosten, wo Ginter mit links zum 4:0-Endstand einschoss (82.).