Die 34.700 Zuschauer*innen sahen eine gute Anfangsphase der Herthaner. Die Berliner machten einen stabilen Eindruck, vor allem in den Zweikämpfen waren die Gäste sehr präsent und ließen in der Defensive nichts anbrennen. Auch nach 20 Minuten stand keine Chance für die Freiburger zu Buche. Die Gastgeber waren bei ihren Offensivaktionen ungewohnt ungenau. Erst in der 27. Minute sorgte Lucas Höler für ein wenig Gefahr vor dem Berliner Tor. Nach dieser Szene erhöhte der SC die Schlagzahl. Die beste Möglichkeit in dieser Phase vergab allerdings Dodi Lukebakio auf der Gegenseite per Kopf (32.).