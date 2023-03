In der Schlussphase spitzte sich die Intensität nochmals zu: Wegen Spielverzögerung in der Freiburger Hälfte wurde der bereits mit Gelb verwarnte Ozan Kabak vom Unparteiischen Harm Osmers mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz geschickt (84.). Doppelt bitter für Hoffenheim, weil fünf Minuten später nach einer Flanke vom eingewechselten Noah Weishaupt Doan artistisch Freiburg wieder 2:1 in Führung brachte (89.). Hoffenheim blieb auch das 14. Spiel in Folge ohne Sieg. In der Nachspielzeit verpasste TSG-Joker Fisnik Asllani um Millimeter den zweiten Ausgleich (90. +1).