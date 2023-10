Der Bundesliga-Spieltag beginnt mit einer Schweigeminute für die Opfer des Krieges in Nahost - hier in Freiburg, wie auch auf allen andern Plätzen - bevor der Sport wieder die Hauptrolle spielt. Die erste Chance hatten die Gäste, als Iwan Ordez eine Ecke auf seinen Abwehrkollegen Bernardo verlängerte, der das Tor allerdings verfehlte (12.). Nur drei Minuten später wurden die Bochumer für ihren couragierten Start belohnt: Nach langem Abschlag von Torhüter Manuel Riemann und Flanke von Takuma Asano traf Goncalo Paciencia sehenswert per Volleyschuss von der Strafraumgrenze (15.). Kurz darauf verhinderte Ginter in höchster Not das zweite Tor des Ex-Frankfurters (18.).