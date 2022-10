Der SC Freiburg hat gegen Werder Bremen 2:0 gewonnen. Die Schlüsselszene ereignete sich bereits in der 14. Minute: Friedl kam gegen Gregoritsch nicht in den Zweikampf und bremste ihn dann mit einem Foul, das Schiedsrichter Bastian Dankert als Notbremse interpretierte. Der frühe Platzverweis sorgte für eine einseitige Partie, in der die Breisgauer in der 56. Minute durch Kübler in Führung gingen. Grifo, der das Spiel mit einem Elfmeter (80.) entschied, erzielte seinen 39. Bundesliga-Treffer und ist jetzt vor Luca Toni italienischer Rekordtorschütze in der Bundesliga. Für Bremen ist es nach der Niederlage gegen Mainz und dem DFB-Pokal-Aus in Paderborn die dritte Niederlage in Serie.