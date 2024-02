Der 1. FC Köln hat seine Fans vor dem Rosenmontagsumzug nur zeitweise in Karnevalsstimmung versetzen können. Das abstiegsbedrohte Team von Trainer Timo Schultz trennte sich vor 23.020 Zuschauer*innen in Sinsheim mit einem 1:1 von der TSG 1899 Hoffenheim und gab den Sieg erst in der Nachspielzeit her. Max Finkgräfe hatte die Gäste mit einem Freistoßtor in der 79. Minute in Führung gebracht. Der eingewechselte Andrej Kramarić (90.+4) glich mit seinem achten Saisontreffer noch aus.