Frankfurt bestraft TSG-Fehler gnadenlos

Der Bundesliga-Spieltag beginnt mit einer Schweigeminute für die Opfer des Krieges in Nahost - hier in Hoffenheim, wie auch auf allen andern Plätzen - bevor der Sport wieder die Hauptrolle spielt. Vor 30.150 Zuschauer*innen ging es sofort hoch her: Nach einem Patzer von TSG-Abwehrchef John Anthony Brooks hatte Fares Chaibi schon nach 119 Sekunden die Frankfurter Führung auf dem Fuß, scheiterte aber an Hoffenheims Torwart Oliver Baumann. Kurz darauf lieferte Baumann mit einem langen Abstoß die Vorarbeit für das sechste Saisontor von Maximilian Beier (4.). Nur sieben Minuten später wiederholte sich das Ganze auf der Gegenseite: Einen langen Pass von Jens Grahl verwertete Omar Marmoush - Brooks hatte sich dabei erneut einen Aussetzer erlaubt. Die Abwehr der Gastgeber hatte auch in der Folge ihren Namen nicht verdient. Ansgar Knauff brachte die Eintracht nach Vorarbeit von Fares Chaibi in Führung (25.). Doch auch die Frankfurter präsentierten sich in der Defensive alles andere als sattelfest. So hätte Grischa Prömel eigentlich den Ausgleich erzielen müssen (28.). Auf der Gegenseite vergab Marmoush nach starker Einzelleistung (37.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte der Ex-Kölner Ellyes Skhiri sein erstes Bundesligator für Frankfurt.