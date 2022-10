BVB beißt sich an Union die Zähne aus

Union Berlin hat am 10. Spieltag gegen Borussia Dortmund mit 2:0 gewonnen. Durch einen Ausrutscher von Dortmunds Torhüter Gregor Kobel gingen die Berliner in der achten Minute in Führung. Janik Haberer erhöhte mit seinem zweiten Treffer in der 21. Minute. Dortmund blieb über weite Strecken der Partie ungefährlich, erst 15 Minuten vor Schluss konnte der BVB Gefahr vor dem Berliner Tor erzeugen. Frederik Rönnow verhinderte mit zwei starken Paraden den Anschlusstreffer. Union Berlin bleibt durch den Sieg weiterhin an der Tabellenspitze. Für Dortmund ist es das dritte Bundesliga-Spiel ohne Sieg in Serie und rutscht damit auf Platz acht ab.