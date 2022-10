Union schlägt Gladbach in letzter Sekunde

Der 1. FC Union Berlin hat am 12. Bundesliga-Spieltag mit 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen. Nach einer Ecke brachte Nico Elvedi in der 33. Spielminute die Gäste in Führung, in der zweiten Halbzeit traf Kevin Behrens zum Ausgleich, bevor Danilho Doekhi mit der letzten Aktion des Spiels in der 97. Minute zum 2:1 traf.