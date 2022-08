Klare Sache für Union im Berliner Derby

Zum Bundesliga-Auftakt hat der 1. FC Union Berlin zum vierten Mal in Folge das Hauptstadt-Derby gegen Hertha BSC gewonnen. Jordan Siebatcheu brachte Union in der ersten Halbzeit 1:0 in Führung, Sheraldo Becker und Robin Knoche legten in Halbzeit zwei binnen fünf Minuten jeweils nach. Dodi Lukébakios Treffer in der Schlussphase änderte nichts mehr am 3:1-Spielausgang.