VfL Bochum luchst Union einen Punkt ab

Der 1. FC Union Berlin hat im Kampf um einen Platz in der Champions League gegen den VfL Bochum einen weiteren Dämpfer kassiert. Die Köpenicker kamen gegen den abstiegsbedrohten VfL Bochum nicht über ein 1:1 hinaus. Josip Juranovic brachte die Eisernen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. In der zweiten Halbzeit glich Kevin Stöger per Foulelfmeter für Bochum aus.