Der erste Jubelschrei der 22.012 Zuschauer*innen in der Alten Försterei verstummte schnell: Schiedsrichter Patrick Ittrich hatte nach einem vermeintlichen Foulspiel von Lee Buchanan an Janik Haberer auf Elfmeter entschieden, korrigierte dies aber nach Ansicht der Videobilder (9.). Union verlagerte das Spiel auch in der Folge fast ausschließlich in die Bremer Hälfte, sorgte in der ersten Hälfte aber zu selten für akute Gefahr.