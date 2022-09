Eintracht verlängert Stuttgarts Sieglos-Serie

Nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel stand erneut Trapp im Mittelpunkt. Der Frankfurter Torwart konnte mit seinem Fuß den Querpass von Silas stoppen und verhinderte damit das 1:1. Die Frankfurter blieben dagegen eiskalt. In der 55. Minute versuchte es Kamada erneut mit einem direkten Freistoß, den Waldemar Anton so abfälschte, dass Torwart Florian Müller nicht mehr an den Ball kam. Auf der anderen Seite bekam Konstantin Mavropanos nach einem Standard die Chance auf den Anschlusstreffer. Doch der Innenverteidiger köpfte den Ball knapp am Tor vorbei (65.). Tiago Tomas machte es in der 79. Minute besser und traf durch einen abgefälschten Schuss von Evan Ndicka aus 18 Metern in das Tor von Trapp. Doch den letzten Treffer erzielten wieder die Gäste. Jakic köpfte den Eckball von Kamada in der 88. Minute ins Tor der Stuttgarter.