VfB jubelt in letzter Sekunde gegen Hertha

Der VfB Stuttgart hat in letzter Sekunde einen 2:1-Heimsieg gegen Hertha BSC gefeiert. Serhou Guirassy erzielte bereits in der dritten Spielminute das Führungstor für Stuttgart. Herthas Torjäger Dodi Lukebakio traf aber ebenfalls noch in der ersten Halbzeit zum Ausgleich. In der achtminütigen Nachspielzeit köpfte Konstantinos Mavropanos mit dem letzten Angriff den VfB zum Sieg. Zuvor bangte Stuttgart um seinen Kapitän Wataru Endo, der nach einem Zusammenprall mit Ivan Sunjic für einen kurzen Moment bewusstlos am Boden lag und nach Behandlung auf dem Spielfeld vom Platz getragen wurde.