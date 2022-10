Union siegt in Stuttgart und setzt sich ab

Union konzentrierte sich darauf, nach eigenem Ballgewinn schnell in die Spitze zu spielen, die Stuttgarter Defensive stand jedoch gut. In der Offensive blieb Stuttgart am Drücker, Guirassy hatte in der 35. Minute die erste große Chance aus dem Spiel heraus: Nach einer Hereingabe von Tiago Tomas kam der Stürmer mit dem Kopf an den Ball und verfehlte das Tor nur knapp. Erst kurz vor der Pause verzeichnete schließlich auch Union Berlin durch Jaeckel und Niko Gießelmann den ersten gefährlichen Abschluss (45.).