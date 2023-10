In den ersten 30 Minuten tasteten sich beide Mannschaften in einem intensiven Spiel größtenteils ab. Alexander Nübel hielt Schüsse von Joakiam Maehle (19.) und Tiago Tomas (31.). In einer ansonsten eher unspektakulären Offensive der Gastgeber hatte der frisch für die Nationalmannschaft nominierte Chris Führich die einzige Chance der ersten Hälfte: Cedric Zesiger stellte sich jedoch in den Weg und verhinderte in der 33. Minute den möglichen Rückstand.