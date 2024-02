Die Gastgeber bestimmten die Anfangsphase. In Ballbesitz spielten die Bochumer blitzschnell nach vorne, setzten Augsburg immer wieder unter Druck. Folgerichtig ging auch die erste Chance des Spiels an Bochum: Am eigenen Strafraum schnappte sich Patrick Osterhage den Ball und setzte zum Solo über den gesamten Platz an. Am Ende verzog er seinen Schuss aus bester Position links am Gästetor vorbei (9.).