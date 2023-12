Gleich zweimal musste Manuel Riemann in höchster Not eingreifen und gegen Jonas Wind (75.) und Yannick Gerhardt (78.) retten. Die Vorentscheidung fiel dann in der Schlussphase: Christopher Antwi-Adjei erlief sich einen verlängerten Abschlag und behielt vor Koen Casteels die Nerven (87.). Die Wölfe konnten in der Folge nichts mehr an der 1:3-Niederlage ändern.