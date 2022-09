Der VfL Bochum startete vor heimischer Kulisse (25.800 Zuschauer*innen) fulminant in die Begegnung. Innerhalb der ersten beiden Minuten hatten die Bochumer, die in der Anfangsphase grundsätzlich die Kontrolle hatten, direkt zwei gute Chancen: Zunächst prüfte Takuma Asano Werder-Keeper Jiri Pavlenka (1.), dann schlenzte Kevin Stöger den Ball am Tor vorbei (2.). In der Folge fand Werder besser in die Partie und hatte die klareren Gelegenheiten: VfL-Schlussmann Manuel Riemann rettete erst gegen Füllkrug im Eins-gegen-eins (22.), ehe er beim Abschluss von Marvin Ducksch aus spitzem Winkel standhaft blieb (26.).